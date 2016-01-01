هجهوج متذمر من تهميشه و هذا ما قاله لمدرب الوداد

أخبارنا المغربية

تحدثت مصادر من مركب بنجلون بالدار البيضاء عن أن الدولي المغربي، رضا هجهوج، مهاجم الوداد الرياضي لكرة القدم، متذمر من قرار سباستيان دوصابر، المدرب الفرنسي للفريق، القاضي بعم الاعتماد عليه في المباراتين الأخيرتين أمام كل من الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديدي، برسم مباريات الجولتين السادسة والسابعة من منافسات البطولة الاحترافية الوطنية.

و أوضحت يومية " أخبار اليوم" التي أوردت الخبر، أن هجهوج دخل في نقاش مع المدرب حول الموضوع، صبيحة أول أمس السبت، خلال الحصة التدريبية التي خاضها الفريق الأحمر، بملعب بنجلون، مؤكدة أن اللاعب عبر عن انزعاجه من عدم المناداة عليه، ولو للجلوس على دكة الاحتياط.