الرئيسية | رياضة | كورة مغربية | هجهوج متذمر من تهميشه و هذا ما قاله لمدرب الوداد

هجهوج متذمر من تهميشه و هذا ما قاله لمدرب الوداد

بواسطة أخبارنا المغربية 31 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هجهوج متذمر من تهميشه و هذا ما قاله لمدرب الوداد هجهوج متذمر من تهميشه و هذا ما قاله لمدرب الوداد

أخبارنا المغربية 

تحدثت مصادر من مركب بنجلون بالدار البيضاء عن أن الدولي المغربي، رضا هجهوج، مهاجم الوداد الرياضي لكرة القدم، متذمر من قرار سباستيان دوصابر، المدرب الفرنسي للفريق، القاضي بعم الاعتماد عليه في المباراتين الأخيرتين أمام كل من الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديدي، برسم مباريات الجولتين السادسة والسابعة من منافسات البطولة الاحترافية الوطنية.

و أوضحت يومية " أخبار اليوم" التي أوردت الخبر، أن هجهوج دخل في نقاش مع المدرب حول الموضوع، صبيحة أول أمس السبت، خلال الحصة التدريبية التي خاضها الفريق الأحمر، بملعب بنجلون، مؤكدة أن اللاعب عبر عن انزعاجه من عدم المناداة عليه، ولو للجلوس على دكة الاحتياط.

مجموع المشاهدات: 159 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)