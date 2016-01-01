هجهوج متذمر من تهميشه و هذا ما قاله لمدرب الوداد
أخبارنا المغربية
تحدثت مصادر من مركب بنجلون بالدار البيضاء عن أن الدولي المغربي، رضا هجهوج، مهاجم الوداد الرياضي لكرة القدم، متذمر من قرار سباستيان دوصابر، المدرب الفرنسي للفريق، القاضي بعم الاعتماد عليه في المباراتين الأخيرتين أمام كل من الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديدي، برسم مباريات الجولتين السادسة والسابعة من منافسات البطولة الاحترافية الوطنية.
و أوضحت يومية " أخبار اليوم" التي أوردت الخبر، أن هجهوج دخل في نقاش مع المدرب حول الموضوع، صبيحة أول أمس السبت، خلال الحصة التدريبية التي خاضها الفريق الأحمر، بملعب بنجلون، مؤكدة أن اللاعب عبر عن انزعاجه من عدم المناداة عليه، ولو للجلوس على دكة الاحتياط.
عاجل .. اعتقال ثلاثة من أصدقاء الراحل محسن فكري
أخبارنا المغربية : الحسيمة كشفت مصادر من وسط الاعتصام الذي ينظمه حاليا محتجون في ساحة محمد السادس وسط مدينة الحسيمة، أن ثلاثة من أصدقاء الراحل محسن فكري جرى اعتقالهم من ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟