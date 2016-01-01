لاعب رجاوي ينجو من الموت قبل مواجهة الفتح

أخبارنا المغربية

نجا سعيد اللمطي، لاعب الرجاء الرياضي لكرة القدم، من الموت في مقر إقامة الفريق، صباح أمس الأحد، بالرباط وذك ساعات قبل مباراة الفتح بملعب مولاي الحسن، ضمن الدورة السابعة من بطولة القسم الأول.

و نقلت يومية "الصباح" عن مصادر رجاوية إن اللمطي، الذي كان يتناول وجبة الفطور مع زملائه ابتلع لسانه وتوقف عن التنفس للحظات، وسط حلة من الهلع وسط اللاعبين والمرافقين، قبل أن ينجح الطبيب عبد الله الطيب في إسعافه.

و أضافت ذات المصادر أنه جرى نقل اللمطي إلى المصحة مباشرة بعد إسعافه واستعادته وعيه، إذ تم إخضاعه لفحوص دقيقة وبقي تحت المراقبة في انتظار الترخيص له بالمغادرة.