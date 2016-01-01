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شباب قصبة تادلة ينتعش على حساب حسنية أكادير (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 30 دقيقة مضت
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شباب قصبة تادلة ينتعش على حساب حسنية أكادير شباب قصبة تادلة ينتعش على حساب حسنية أكادير

فاز فريق شباب قصبة تادلة على ضيفه حسنية أكادير بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على أرضية الملعب البلدي لقصبة تادلة، برسم مؤجل الدورة الرابعة للبطولة الاحترافية لأندية القسم الوطني الأول اتصالات المغرب لكرة القدم.

وسجل هدفي قصبة تادلة يوسف أوشويا في الدقيقة 35 ، وخليل بن حمص في الدقيقة 39 ، فيما وقع هدف الحسنية جلال الداودي في الدقيقة 62 .

وبعد هذا الفوز وهو الثاني له في الموسم مقابل تعادلين وأربع هزائم، ارتقى فريق مدينة قصبة تادلة إلى المركز التاسع في سبورة الترتيب برصيد سبع نقاط، إلى جانب الجيش الملكي، فيما يحتل فريق حسنية أكادير الذي مني بالهزيمة الثالثة مقابل ثلاثة تعادلات وفوز واحد، المركز الحادي عشر برصيد ستة نقاط إلى جانب كل من أولمبيك خريبكة، وأولمبيك آسفي، وشباب الريف الحسيمي.


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