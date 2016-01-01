أحداث شغب و تكسير سيارات بعد اقصاء اتحاد طنجة من كأس العرش (صور)

أخبارنا المغربية ـ طنجة

شهد محيط ملعب ابن بطوطة بطنجة ، قبل لحظات، اندلاع أعمال شغب عقب اقصاء فريق اتحاد طنجة من نصف نهائي كأس العرش على يد المغرب الفاسي بعد نهاية لقاء الذهاب بالتعادل السلبي و الاياب بالتعادل بهدف لمثله على أرض طنجة .

و أوضحت بعض الصور المتداولة على مواقع التواصل صور تدمير بعض السيارات و تكسير زجاجها ، في انتظار معرفة تفاصيل هذه الاحداث التي تعيد الى الاذهان أعمال الشغب التي وقعت بعد ديربي الشمال السنة الماضية بين اتحاد طنجة و المغرب التطواني .