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أحداث شغب و تكسير سيارات بعد اقصاء اتحاد طنجة من كأس العرش (صور)

بواسطة أخبارنا المغربية 12 دقيقة مضت
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أحداث شغب و تكسير سيارات بعد اقصاء اتحاد طنجة من كأس العرش (صور) أحداث شغب و تكسير سيارات بعد اقصاء اتحاد طنجة من كأس العرش (صور)

أخبارنا المغربية ـ طنجة 

شهد محيط ملعب ابن بطوطة بطنجة ، قبل لحظات، اندلاع أعمال شغب عقب اقصاء فريق اتحاد طنجة من نصف نهائي كأس العرش على يد المغرب الفاسي بعد نهاية لقاء الذهاب بالتعادل السلبي و الاياب بالتعادل بهدف لمثله على أرض طنجة .

و أوضحت بعض الصور المتداولة على مواقع التواصل صور تدمير بعض السيارات و تكسير زجاجها ، في انتظار معرفة تفاصيل هذه الاحداث التي تعيد الى الاذهان أعمال الشغب التي وقعت بعد ديربي الشمال السنة الماضية بين اتحاد طنجة و المغرب التطواني .

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