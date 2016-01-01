أحداث شغب و تكسير سيارات بعد اقصاء اتحاد طنجة من كأس العرش (صور)
أخبارنا المغربية ـ طنجة
شهد محيط ملعب ابن بطوطة بطنجة ، قبل لحظات، اندلاع أعمال شغب عقب اقصاء فريق اتحاد طنجة من نصف نهائي كأس العرش على يد المغرب الفاسي بعد نهاية لقاء الذهاب بالتعادل السلبي و الاياب بالتعادل بهدف لمثله على أرض طنجة .
و أوضحت بعض الصور المتداولة على مواقع التواصل صور تدمير بعض السيارات و تكسير زجاجها ، في انتظار معرفة تفاصيل هذه الاحداث التي تعيد الى الاذهان أعمال الشغب التي وقعت بعد ديربي الشمال السنة الماضية بين اتحاد طنجة و المغرب التطواني .
خبر سار للمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص تعشير السيارات
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج أفادت مصادر مطلعة أن تغييرا هام سيطرأ الاتفاقية التي تسمح للمغاربة المقيمين بالخارج بتعشير سياراتهم بتخفيضات كبيرة إن كانوا يستفيدون ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟