الحجز على الحساب البنكي لوزارة الشباب بسبب ملعب طنجة !

أخبارنا المغربية

قرر الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية بالرباط ، الحجز على الحساب البنكي لوزارة الشباب والرياضة، بعد أن صدر أخيرا حكم لفائدة المطالبين بالتعويض عن الضرر الناجم عن بناء الملعب الكبير لطنجة فوق أرض تعود لملكيتهم.

و حسب يومية "الأحداث المغربية"، تعود وقائع القضية إلى شهر أبريل من 2007 حين قرر المالكون الأصليون للوعاء العقاري الذي شيد فوقه الملعب الكبير لطنجة رفع دعوى قضائية ضد وزارة الشباب والرياضة، من أجل استعادة حقوقهم.

و يبعد ملعب طنجة عن وسط المدينة بحوالي 10 كلم ، حيث انطلقت أشغال بناءه في شهر يونيو عام 2003 ، و دامت 7 سنوات و 5 أشهر و ذلك لأسباب مادية و نزاعات قضائية ، و تم افتتاحه يوم 26 أبريل 2011.