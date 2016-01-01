الدموع تغالب بنشيخة بعد الاقصاء و تضطره لمغادرة الندوة الصحفية

أخبارنا المغربية : طنجة

عبر مدرب اتحاد طنجة عبد الحق بنشيخة عن خيبة أمله بعد فشل فريقه في بلوغ نهائي كأس العرش، حيث قدم اعتذاره لجمهور الفريق الذي كان يراهن على تحقيق انجاز غير مسبوق في تاريخ المدينة.

و أكد المدرب الجزائري خلال الندوة الصحفية التي تلت مباراة أمام فريقه المغرب الفاسي في اطار إياب نصف نهائي كأس العرش، أن الإقصاء لا يعد نهاية العالم و أن هناك استحقاقات مقبلة يجب الاستعداد لها جيدا.

و لم يتمالك بنشيخة نفسه أمام الصحافيين و أجهش بالبكاء حيث اضطر لمغادرة قاعة الندوات بملعب طنجة الكبير ، وسط مساندة أعضاء المكتب المسير للفريق الطنجي الذين حالوا الوقوف الى جانبه بعد هذا الاقصاء المر.