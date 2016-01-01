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البطولة الاحترافية : برنامج الدورة الثامنة

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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البطولة الاحترافية : برنامج الدورة الثامنة البطولة الاحترافية : برنامج الدورة الثامنة

في ما يلي برنامج الدورة الثامنة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الأول التي ستقام منافساتها على مدى أربعة أيام: - الخميس 03 نونبر على الساعة الثالثة زوالا الرجاء البيضاوي - الكوكب المراكشي 

على الساعة الخامسة عصرا شباب الريف الحسيمي - شباب أطلس خنيفرة 

- الجمعة 04 نونبر على الساعة الثالثة زوالا

شباب قصبة تادلة - أولمبيك خريبكة 

على الساعة السادسة مساء الجيش الملكي - نهضة بركان 

- السبت 05 نونبر على الساعة الثالثة زوالا

النادي القنيطري - الوداد البيضاوي

على الساعة السابعة مساء إتحاد طنجة - اتحاد الفتح الرياضي 

- الأحد 06 نونبر على الساعة الثالثة زوالا

الدفاع الحسني الجديدي - المغرب التطواني 

حسنية أكادير - أولمبيك آسفي 

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