البطولة الاحترافية : برنامج الدورة الثامنة

في ما يلي برنامج الدورة الثامنة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الأول التي ستقام منافساتها على مدى أربعة أيام: - الخميس 03 نونبر على الساعة الثالثة زوالا الرجاء البيضاوي - الكوكب المراكشي



على الساعة الخامسة عصرا شباب الريف الحسيمي - شباب أطلس خنيفرة



- الجمعة 04 نونبر على الساعة الثالثة زوالا



شباب قصبة تادلة - أولمبيك خريبكة



على الساعة السادسة مساء الجيش الملكي - نهضة بركان



- السبت 05 نونبر على الساعة الثالثة زوالا



النادي القنيطري - الوداد البيضاوي



على الساعة السابعة مساء إتحاد طنجة - اتحاد الفتح الرياضي



- الأحد 06 نونبر على الساعة الثالثة زوالا



الدفاع الحسني الجديدي - المغرب التطواني



حسنية أكادير - أولمبيك آسفي