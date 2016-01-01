البطولة الاحترافية : برنامج الدورة الثامنة
في ما يلي برنامج الدورة الثامنة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الأول التي ستقام منافساتها على مدى أربعة أيام: - الخميس 03 نونبر على الساعة الثالثة زوالا الرجاء البيضاوي - الكوكب المراكشي
على الساعة الخامسة عصرا شباب الريف الحسيمي - شباب أطلس خنيفرة
- الجمعة 04 نونبر على الساعة الثالثة زوالا
شباب قصبة تادلة - أولمبيك خريبكة
على الساعة السادسة مساء الجيش الملكي - نهضة بركان
- السبت 05 نونبر على الساعة الثالثة زوالا
النادي القنيطري - الوداد البيضاوي
على الساعة السابعة مساء إتحاد طنجة - اتحاد الفتح الرياضي
- الأحد 06 نونبر على الساعة الثالثة زوالا
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب التطواني
حسنية أكادير - أولمبيك آسفي
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