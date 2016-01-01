بطولة القسم الثاني : برنامج الدورة الثامنة

في ما يلي برنامج الدورة الثامنة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الثاني التي تقام منافساتها نهاية هذا الأسبوع:



- السبت 05 نونبر على الساعة الثانية بعد الزوال شباب المسيرة - الوداد الفاسي



- على الساعة الثالثة بعد الزوال وداد تمارة - جمعية سلا



الراسينغ البيضاوي - رجاء بني ملال



يوسفية برشيد - مولودية وجدة



الإتحاد الزموري للخميسات - الاتحاد الرياضي القاسمي



أولمبيك الدشيرة - الرشاد البرنوصي



نادي سريع وادي زم - إتحاد تمارة



- الأحد 06 نونبر على الساعة الثالثة بعد الزوال



المغرب الفاسي - إتحاد أيت ملول