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بطولة القسم الثاني : برنامج الدورة الثامنة

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 2 ساعات 6 دقيقة مضت
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بطولة القسم الثاني : برنامج الدورة الثامنة بطولة القسم الثاني : برنامج الدورة الثامنة

 في ما يلي برنامج الدورة الثامنة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الثاني التي تقام منافساتها نهاية هذا الأسبوع: 

- السبت 05 نونبر على الساعة الثانية بعد الزوال شباب المسيرة - الوداد الفاسي

- على الساعة الثالثة بعد الزوال وداد تمارة - جمعية سلا

الراسينغ البيضاوي - رجاء بني ملال

يوسفية برشيد - مولودية وجدة

الإتحاد الزموري للخميسات - الاتحاد الرياضي القاسمي

أولمبيك الدشيرة - الرشاد البرنوصي

نادي سريع وادي زم - إتحاد تمارة

- الأحد 06 نونبر على الساعة الثالثة بعد الزوال

المغرب الفاسي - إتحاد أيت ملول 

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