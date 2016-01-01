بطولة القسم الثاني : برنامج الدورة الثامنة
في ما يلي برنامج الدورة الثامنة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الثاني التي تقام منافساتها نهاية هذا الأسبوع:
- السبت 05 نونبر على الساعة الثانية بعد الزوال شباب المسيرة - الوداد الفاسي
- على الساعة الثالثة بعد الزوال وداد تمارة - جمعية سلا
الراسينغ البيضاوي - رجاء بني ملال
يوسفية برشيد - مولودية وجدة
الإتحاد الزموري للخميسات - الاتحاد الرياضي القاسمي
أولمبيك الدشيرة - الرشاد البرنوصي
نادي سريع وادي زم - إتحاد تمارة
- الأحد 06 نونبر على الساعة الثالثة بعد الزوال
المغرب الفاسي - إتحاد أيت ملول
القبض على ثلاثة أشخاص بمراكش وسلا من بينهم موظف ب "الديستي" و هذه التهم الموجهة اليهم
تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الأربعاء، من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 23 و31 سنة، من بينهم موظف للأمن يعمل بالمديرية العامة ... تفاصيل أكثر
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