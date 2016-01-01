هكذا احتفل حميد شباط بتأهل المغرب الفاسي لنهائي كأس العرش ( الصورة )

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

عقب تأهل فريق المغرب الرياضي الفاسي المنتمي للقسم الوطني الثاني لكرة القدم ، للمقابلة النهائية لكأس العرش ، اختار الأمين العام لحزب الاستقلال ، و العمد السابق لمدينة فاس ، السيد حميد شباط ، أن يحتفل بهذا الانجاز الكبير ، من خلال وضعه صورة مركبة على حسابه الرسمي بالفيسبوك ، تختزل فرحة كل المكونات الفاسية بهذا التأهل .

الصورة يظهر من خلالها حميد شباط بألوان الفريق الفاسي ، واضعا " إشاب " ، إلى جانب لاعبي الفريق و مكتبه المسير.

فهل سيكون هذا الإنجاز بداية تصالح بين جميع المكونات الفاسية ، الرياضية منها والسياسية ، بمعية الجماهير من اجل استعادة فريق المغرب الفاسي لمكانته بين الكبار في الدوري المغربي الأول ؟