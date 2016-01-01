الرئيسية | رياضة | كورة مغربية | وجبة بجامع الفنا تنقل العسكري إلى المستعجلات

وجبة بجامع الفنا تنقل العسكري إلى المستعجلات

بواسطة أخبارنا المغربية 9 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
وجبة بجامع الفنا تنقل العسكري إلى المستعجلات

 

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

أكدت مصادر من داخل نادي الكوكب المراكشي أن حارس هذا الأخير سيغيب عن الملاعب في الأيام القادمة بعد إصابته بتسمم معوي حاد تطلب الأمر نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بإحدى المصحات الخاصة.

وأضافت ذات المصادر أن الفحوصات الطبية أظهرت أن العسكري أصيب بتسمم جراء تناوله لأكلة شعبية بساحة جامع الفنا مما تسبب له في مغص شديد وارتفاع في درجة الحرارة.

هذا وبات مؤكدا غياب العسكري عن مباراة الرجاء البيضاوي حيث سيخلد للراحة بضعة أيام.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)