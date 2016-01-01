وجبة بجامع الفنا تنقل العسكري إلى المستعجلات
أخبارنا المغربية : محمد الميموني
أكدت مصادر من داخل نادي الكوكب المراكشي أن حارس هذا الأخير سيغيب عن الملاعب في الأيام القادمة بعد إصابته بتسمم معوي حاد تطلب الأمر نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بإحدى المصحات الخاصة.
وأضافت ذات المصادر أن الفحوصات الطبية أظهرت أن العسكري أصيب بتسمم جراء تناوله لأكلة شعبية بساحة جامع الفنا مما تسبب له في مغص شديد وارتفاع في درجة الحرارة.
هذا وبات مؤكدا غياب العسكري عن مباراة الرجاء البيضاوي حيث سيخلد للراحة بضعة أيام.
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