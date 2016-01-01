العزوف الجماهيري يهدد الديربي البيضاوي بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار التذاكر و مقاطعة الألتراس

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

بشكل غير مسبوق ، قرر المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي الرفع من أسعار تذاكر مقابلة الديربي البيضاوي ، المزمع إجراؤها عشية الأحد المقبل بملعب أدرار بمدينة أكادير ، في محاولة لتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي ضربت الفريق منذ مدة .

هذا و قد تقرر تحديد ثمن تذكرة المدرجات العادية في 60 درهم ، و 150 درهما للمدرجات المغطاة الجانبية ، في حين وصل ثمن تذكرة المنصة الرسمية لـ 300 درهم ، و هو ارتفاع ملحوظ مقارنة مع باقي الديربيات السابقة ، قد يكون له تأثير كبير فيما يخص الإقبال على هذه المقابلة ، لا سيما أنها تلعب بعيدا عن القواعد ، و ما تتطلبه من مصاريف إضافية من أجل التنقل من البيضاء نحو أكادير ، ذهابا و إيابا ، علاوة على إشكالية مقاطعة الألتراس لمقابلات البطولة بسبب حظر جميع أنشطتها .

جدير بالذكر أن إدارة الرجاء ، وضعت 8 نقاط لبيع التذاكر ، و ذلك بكل من " راجا سطور " ، مركب محمد الخامس ، ملعب الانبعاث ، ملعب آيت ملول ، الملعب الكبير بأكادير ، ملعب الدشيرة ، عند الجديدي بالمدينة القديمة و عند الحريري بدرب السلطان .