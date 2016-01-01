العزوف الجماهيري يهدد الديربي البيضاوي بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار التذاكر و مقاطعة الألتراس
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
بشكل غير مسبوق ، قرر المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي الرفع من أسعار تذاكر مقابلة الديربي البيضاوي ، المزمع إجراؤها عشية الأحد المقبل بملعب أدرار بمدينة أكادير ، في محاولة لتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي ضربت الفريق منذ مدة .
هذا و قد تقرر تحديد ثمن تذكرة المدرجات العادية في 60 درهم ، و 150 درهما للمدرجات المغطاة الجانبية ، في حين وصل ثمن تذكرة المنصة الرسمية لـ 300 درهم ، و هو ارتفاع ملحوظ مقارنة مع باقي الديربيات السابقة ، قد يكون له تأثير كبير فيما يخص الإقبال على هذه المقابلة ، لا سيما أنها تلعب بعيدا عن القواعد ، و ما تتطلبه من مصاريف إضافية من أجل التنقل من البيضاء نحو أكادير ، ذهابا و إيابا ، علاوة على إشكالية مقاطعة الألتراس لمقابلات البطولة بسبب حظر جميع أنشطتها .
جدير بالذكر أن إدارة الرجاء ، وضعت 8 نقاط لبيع التذاكر ، و ذلك بكل من " راجا سطور " ، مركب محمد الخامس ، ملعب الانبعاث ، ملعب آيت ملول ، الملعب الكبير بأكادير ، ملعب الدشيرة ، عند الجديدي بالمدينة القديمة و عند الحريري بدرب السلطان .
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟