يوسف المريني مدربا للنادي القنيطري
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
تعاقد فريق النادي القنيطري مع المدرب يوسف المريني خلفا للفرنسي جون غاي واليم الذي تم الانفصال عنه بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الكاك أمام المغرب التطواني ب 4ـ1 في الدورة الاخيرة من البطولة الإحترافية.
و انفصل المريني قبل أسبوع عن اولمبيك خريبكة بسبب سوء النتائج ، حيث سيقود فارس سبو انطلاقا من مواجهة نهضة بركان برسم الدورة 10 من البطولة الإحترافية ، بمساعدة مصطفى العسري في مهام مدرب مساعد.
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