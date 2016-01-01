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يوسف المريني مدربا للنادي القنيطري

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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يوسف المريني مدربا للنادي القنيطري يوسف المريني مدربا للنادي القنيطري

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح 

تعاقد فريق النادي القنيطري مع المدرب يوسف المريني خلفا للفرنسي جون غاي واليم الذي تم الانفصال عنه بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الكاك أمام المغرب التطواني ب 4ـ1 في الدورة الاخيرة من البطولة الإحترافية.

و انفصل المريني قبل أسبوع عن اولمبيك خريبكة بسبب سوء النتائج ، حيث سيقود فارس سبو انطلاقا من مواجهة نهضة بركان برسم الدورة 10 من البطولة الإحترافية ، بمساعدة مصطفى العسري في مهام مدرب مساعد.

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