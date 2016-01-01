تعادل بهدف لمثله في ديربي "العاصمة" (فيديو)

تعادل فريق اتحاد الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي في مباراة الكلاسيكو ، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط، برسم مؤجل الدورة الثالثة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الأول.

وكان فريق الجيش الملكي سباقا للتسجيل بواسطة المهدي النغمي ، هداف الموسم الماضي، في الدقيقة 67 ، قبل أن يعدل النتيجة للفريق المضيف اتحاد الفتح ، اللاعب كريم بنعريف في الدقيقة 76 .

ورفع فريق اتحاد الفتح الرياضي عقب هذا التعادل ، وهو الرابع له في الموسم مقابل فوز واحد وتعادلين ، رصيده إلى سبع نقاط مع مباراتين ناقصتين، وارتقى إلى المركز 13 إلى جانب أولمبيك خريبكة ، فيما أصبح رصيد فريق الجيش الملكي تسع نقاط ، جمعها من فوزين وثلاثة تعادلات وأربع هزائم ، وظل في المركز الثاني عشر . وكانت هذه المباراة قد أجلت بسبب التزامات فريق اتحاد الفتح الرياضي بمنافسات دور المجموعتين لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم .