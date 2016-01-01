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حسني بنسليمان يُديرُ ظهره لوصية الحسن الثاني

بواسطة أخبارنا المغربية 11 دقيقة مضت
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حسني بنسليمان يُديرُ ظهره لوصية الحسن الثاني

نورالدين ثلاج – أخبارنا المغربية

خرق الجنرال حسني بنسليمان وصية الراحل الحسن الثاني، مؤسس فريق الجيش الملكي، الذي أوصى بأن يكون مشكلا من اللاعبين المغاربة فقط، وذلك بسبب قرار إدارة الجيش الملكي رفع الحظر عن التعاقد مع اللاعبين الأجانب، ابتداء من فترة الانتقالات المقبلة.

واستأثرت قضية انتداب اللاعبين الأجانب بالعديد من النقاشات داخل الجيش الملكي، حيث كانت مسألة مرفوضة من قبل الجنرال حسني بنسليمان، بحكم أنها وصية من الملك الراحل الحسن الثاني.

وأكد عزيز العامري، مدرب الجيش الملكي، في الندوة الصحافية التي عقدها الفريق بعد مباراة الفتح، أمس الأربعاء، أن الجنرال حسني بنسليمان، رئيس المكتب المديري للجيش، اجتمع بفريق كرة القدم قبل المباراة، وأخبره أن الفريق العسكري سينتدب لاعبين أجانب انطلاقا من «الميركاتو» المقبل.

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