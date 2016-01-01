البطولة الاحترافية اتصالات المغرب : برنامج الدورة االعاشرة
في ما يلي برنامج مباريات الدورة العاشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الأول التي ستقام أيام الجمعة والسبت والأحد: - الجمعة :
-- الملعب الكبير بأكادير (الساعة السابعة مساء).
حسنية أكادير - الكوكب المراكشي.
- السبت :
-- الملعب البلدي لقنيطرة (الساعة الثالثة زوالا) .
النادي القنيطري - نهضة بركان . -- الملعب البلدي لقصبة تادلة (الساعة الثالثة زوالا).
شباب قصبة تادلة - المغرب التطواني .
-- الملعب الكبير لطنجة (الساعة الخامسة مساء).
اتحاد طنجة - أولمبيك خريبكة .
-- الملعب العبدي بالجديدة (السابعة والربع مساء) .
الدفاع الحسني الجديدي - شباب الريف الحسيمي.
- يوم الأحد :
-- الملعب الكبير بأكادير (الساعة الثالثة زوالا).
الرجاء البيضاوي - الوداد البيضاوي .
-- ملعب المسيرة بآسفي ( الخامسة و 30 دقيقة مساء).
أولمبيك آسفي - اتحاد الفتح الرياضي .
-- المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط (الساعة السابعة و30 دقيقة). الجيش الملكي - شباب أطلس خنيفرة .
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