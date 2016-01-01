البطولة الاحترافية اتصالات المغرب : برنامج الدورة االعاشرة

في ما يلي برنامج مباريات الدورة العاشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الأول التي ستقام أيام الجمعة والسبت والأحد: - الجمعة :



-- الملعب الكبير بأكادير (الساعة السابعة مساء).



حسنية أكادير - الكوكب المراكشي.



- السبت :



-- الملعب البلدي لقنيطرة (الساعة الثالثة زوالا) .



النادي القنيطري - نهضة بركان . -- الملعب البلدي لقصبة تادلة (الساعة الثالثة زوالا).



شباب قصبة تادلة - المغرب التطواني .



-- الملعب الكبير لطنجة (الساعة الخامسة مساء).



اتحاد طنجة - أولمبيك خريبكة .



-- الملعب العبدي بالجديدة (السابعة والربع مساء) .



الدفاع الحسني الجديدي - شباب الريف الحسيمي.



- يوم الأحد :



-- الملعب الكبير بأكادير (الساعة الثالثة زوالا).



الرجاء البيضاوي - الوداد البيضاوي .



-- ملعب المسيرة بآسفي ( الخامسة و 30 دقيقة مساء).



أولمبيك آسفي - اتحاد الفتح الرياضي .



-- المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط (الساعة السابعة و30 دقيقة). الجيش الملكي - شباب أطلس خنيفرة .