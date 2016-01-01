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البطولة الاحترافية اتصالات المغرب : برنامج الدورة االعاشرة

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع دقيقة واحدة مضت
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البطولة الاحترافية اتصالات المغرب : برنامج الدورة االعاشرة البطولة الاحترافية اتصالات المغرب : برنامج الدورة االعاشرة

 في ما يلي برنامج مباريات الدورة العاشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الأول التي ستقام أيام الجمعة والسبت والأحد: - الجمعة :

-- الملعب الكبير بأكادير (الساعة السابعة مساء).

حسنية أكادير - الكوكب المراكشي.

- السبت :

-- الملعب البلدي لقنيطرة (الساعة الثالثة زوالا) .

النادي القنيطري - نهضة بركان . -- الملعب البلدي لقصبة تادلة (الساعة الثالثة زوالا).

شباب قصبة تادلة - المغرب التطواني .

-- الملعب الكبير لطنجة (الساعة الخامسة مساء).

اتحاد طنجة - أولمبيك خريبكة .

-- الملعب العبدي بالجديدة (السابعة والربع مساء) .

الدفاع الحسني الجديدي - شباب الريف الحسيمي.

- يوم الأحد :

-- الملعب الكبير بأكادير (الساعة الثالثة زوالا).

الرجاء البيضاوي - الوداد البيضاوي .

-- ملعب المسيرة بآسفي ( الخامسة و 30 دقيقة مساء).

أولمبيك آسفي - اتحاد الفتح الرياضي .

-- المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط (الساعة السابعة و30 دقيقة). الجيش الملكي - شباب أطلس خنيفرة . 

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