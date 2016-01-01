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الشركة الوطنية للطرق السيارة تحذرمن الاكتظاظ بمناسبة الديربي البيضاوي

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 4 دقيقة مضت
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الشركة الوطنية للطرق السيارة تحذرمن الاكتظاظ بمناسبة الديربي البيضاوي الشركة الوطنية للطرق السيارة تحذرمن الاكتظاظ بمناسبة الديربي البيضاوي

أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن الطريق السيار الدار البيضاء - أكادير سيعرف ضغطا في حركة السير بعد غد الأحد، نظرا لإجراء ديربي الرجاء والوداد بالملعب الرياضي أدرار بمدينة أكادير. وذكر بلاغ للشركة الوطنية للطرق السيارة توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الجمعة، أن ذلك الضغط قد يؤدي إلى اكتظاظ على مستوى محطات الأداء بوسكورة ن.ك.15، وبرشيد ن.ك 34 وكذا محطة الأداء بأكادير.

ودعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي هذا المحور الطرقي إلى الاتصال بالرقم 5050 للحصول على المزيد من المعلومات.

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