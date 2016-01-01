حسنية أكادير يحقق فوزه الثالث على التوالي و الضحية الكوكب المراكشي (فيديو)
از فريق حسنية أكادير على ضيفه الكوكب المراكشي بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على أرضية الملعب الكبير بأكادير، برسم الدورة العاشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الأول.
وسجل هدف فريق "غزالة سوس" اللاعب بديع أووق في الدقيقة 29 .
وعقب هذا الفوز فض فريق الحسنية الارتباط بفريق الكوكب وارتقى إلى المركز الثالث بمجموع 15 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات ثلاثة منها متتالية مقابل ثلاثة تعادلات ومثلها هزائم ، إلى جانب فريقي اتحاد طنجة الذي سيستضيف أولمبيك خريبكة والدفاع الجديدي الذي سيستقبل شباب الريف الحسيمي غدا السبت. أما فريق الكوكب المراكشي الذي مني بالهزيمة الرابعة في الموسم مقابل ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات ، فانفرد بالمركز التاسع برصيد 12 نقطة. و ستقام باقي لقاءات الدورة نهاية الاسبوع الجاري.
رئيس جماعة "مطور" يهتدي إلى حيلة "جديدة" لتفادي ملاحقة " فيسبوكيين " له (الصور )
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية بعد نجاح الحملة التي شنها أبناء الشعب ، من رواد الفيسبوك ، و التي استهدفت سيارات الدولة و الجماعات المحلية و ... تفاصيل أكثر
- خطير.... مشرمل يهاجم أربع رجال شرطة " صقور" بسيف ويصيب أحدهم في ساقه بسلا
- مصر تجند إعلامها لمهاجمة نعمان الحلو بسبب موقفه من البوليساريو و الأخير يرد رد " معلم "
- طنجة.. اعتقال أحد "المشرملين" الذين نشروا فيديو على الأنترنت يهدد الأمن و المواطنين
- السعودية : من مس الصحراء فهو يمسنا وملتزمون بالدفاع على أمن وأراضي المغرب
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟