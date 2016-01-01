بالفيديو ..اتحاد طنجة يتصالح مع الانتصارات على حساب الوصيكا

فاز فريق اتحاد طنجة على ضيفه أولمبيك خريبكة بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على أرضية الملعب الكبير بطنجة، برسم الدورة العاشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الأول.

وسجل هدف فريق اتحاد طنجة بكر الهلالي في الدقيقة 85.

وعقب هذه النتيجة رفع فريق "عاصمة البوغاز" رصيده إلى 18 نقطة، بعد تحقيقه للانتصار الخامس هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة، مكنته من استعادة المركز الثاني بشكل مؤقت بفارق أربع نقاط عن المتصدر الوداد البيضاوي( 22 نقطة)، الذي تنتظره مباراة صعبة أمام غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي (16 نقطة في المركز الرابع)، ونقطة واحدة عن المغرب التطواني صاحب المركز الثالث الذي فاز في وقت سابق اليوم خارج ميدانه على شباب قصبة تادلة.

في المقابل تجرع فريق أولمبيك خريبكة الهزيمة السابعة له هذا الموسم مقابل فوزين وتعادل واحد، فظل رصيده سبع نقاط في المركز 13 إلى جانب فريقي اتحاد الفتح الرياضي، الذي سيحل غدا ضيفا على أولمبيك آسفي، و النادي القنيطري الفائز في وقت سابق اليوم على نهضة بركان.