بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة الحادية عشرة و الترتيب
في ما يلي نتائج مباريات الدورة الحادية عشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الثاني التي جرت نهاية هذا الأسبوع:
-- السبت جمعية سلا ................ الرشاد البرنوصي 1-1.
اتحاد سيدي قاسم ...... نادي سريع وادي زم 1-1.
وداد فاس ................... اتحاد تمارة 2-1.
وداد تمارة ................... يوسفية برشيد 0-0.
-- الأحد :
مولودية وجدة .............. أولمبيك الدشيرة 2-1.
الراسينغ البيضاوي ........ المغرب الفاسي 1-2.
رجاء بني ملال ............. الإتحاد الزموري للخميسات 0-1.
اتحاد أيت ملول ............ شباب المسيرة 2-0.
الترتيب : لعب - النقط
1- جمعية سلا 11 19.
-- اتحاد سيدي قاسم 11 19.
3- الراسينغ البيضاوي 11 18.
4- اتحاد ايت ملول 11 17.
-- مولودية وجدة 11 17.
6- شباب المسيرة 11 16.
-- سريع وادي زم 11 16.
8- أولمبيك الدشيرة 11 14.
-- الاتحاد الزموري للخميسات 11 14.
10- رجاء بني ملال 11 13.
11- وداد تمارة 10 12.
-- يوسفية برشيد 11 12.
13- المغرب الفاسي 10 11.
-- وداد فاس 11 11.
15 - اتحاد تمارة 11 6.
16- الرشاد البرنوصي 11 6.
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