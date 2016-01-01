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بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة الحادية عشرة و الترتيب

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 46 دقيقة مضت
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بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة الحادية عشرة و الترتيب بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة الحادية عشرة و الترتيب

 في ما يلي نتائج مباريات الدورة الحادية عشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الثاني التي جرت نهاية هذا الأسبوع: 

-- السبت جمعية سلا ................ الرشاد البرنوصي 1-1. 

اتحاد سيدي قاسم ...... نادي سريع وادي زم 1-1. 

وداد فاس ................... اتحاد تمارة 2-1. 

وداد تمارة ................... يوسفية برشيد 0-0. 

-- الأحد :

مولودية وجدة .............. أولمبيك الدشيرة 2-1. 

الراسينغ البيضاوي ........ المغرب الفاسي 1-2.

رجاء بني ملال ............. الإتحاد الزموري للخميسات 0-1.

اتحاد أيت ملول ............ شباب المسيرة 2-0.

الترتيب : لعب - النقط 

1- جمعية سلا 11 19. 

-- اتحاد سيدي قاسم 11 19.

3- الراسينغ البيضاوي 11 18.

4- اتحاد ايت ملول 11 17.

-- مولودية وجدة 11 17.

6- شباب المسيرة 11 16.

-- سريع وادي زم 11 16.

8- أولمبيك الدشيرة 11 14.

-- الاتحاد الزموري للخميسات 11 14.

10- رجاء بني ملال 11 13.

11- وداد تمارة 10 12.

-- يوسفية برشيد 11 12.

13- المغرب الفاسي 10 11. 

-- وداد فاس 11 11. 

15 - اتحاد تمارة 11 6. 

16- الرشاد البرنوصي 11 6.

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