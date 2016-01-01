النملي يقود اولمبيك اسفي لفوز ثمين امام الفتح (فيديو)
فاز فريق أولمبيك آسفي على ضيفه اتحاد الفتح الرياضي بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب المسيرة بآسفي برسم منافسات الدورة العاشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الوطني الأول لكرة القدم.
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب المهدي النملي في الدقيقة 48 من ضربة جزاء. واستطاع فريق أولمبيك آسفي تحقيق الفوز الثالث له هذا الموسم، بعد أربع هزائم متتالية من بين السبع التي مني بها، مكنه من الارتقاء من المركز الأخير إلى الثاني عشر بمجموع تسع نقاط إلى جانب فريقي الجيش الملكي، الذي سيستضيف في وقت لاحق من مساء اليوم فريق شباب أطلس خنيفرة.
أما اتحاد الفتح الرياضي، الذي مني بالهزيمة الثالثة له هذا الموسم، مقابل فوز واحد وأربعة تعادلات، فتجمد رصيده عند سبع نقاط، وتراجع إلى المركز الأخير رفقة أولمبيك خريبكة، المنهزم أمس أمام اتحاد طنجة، والنادي القنيطري الفائز على نهضة بركان.
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