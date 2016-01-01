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مدرب الوداد يكشف سبب تغيير اسماعيل الحداد

بواسطة أخبارنا المغربية 20 دقيقة مضت
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مدرب الوداد يكشف سبب تغيير اسماعيل الحداد مدرب الوداد يكشف سبب تغيير اسماعيل الحداد

أخبارنا المغربية : الرباط 

كشف الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب الوداد الرياضي،  سبب تغيير اسماعيل الحداد بعد 24 دقيقة فقط من اشراكه في مباراة الديربي أمام الرجاء أمس بأكادير .

و قال ديسابر في تصريحات نقلتها مصادر اعلامية "الحداد قاوم ليلعب الديربي وكان لا بد من الاستجابة لرغبته، هو  بذل مجهودا خارقا لكي يلحق بالمواجهة، لكنه بعد دخوله عاد الألم، فكان قرار استبداله ضروريا ولمصلحته كي لا تتفاقم الإصابة".

 

 

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