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وليد الركراكي في تصريح مثير : أشكر أولمبيك آسفي لأنه هزمنا اليوم

بواسطة أخبارنا المغربية 21 دقيقة مضت
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وليد الركراكي في تصريح مثير : أشكر أولمبيك آسفي لأنه هزمنا اليوم وليد الركراكي في تصريح مثير : أشكر أولمبيك آسفي لأنه هزمنا اليوم

أخبارنا المغربية : متابعة 

خرج وليد الركراكي مدرب الفتح الرباطي بتصريح مثير في الندوة الصحفية التي أعقبت مباراة فريقه أمام أولمبيك آسفي، في الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية والتي خسرها 1-0.

و قال الركراكي : " أشكر أولمبيك آسفي الذي هزمنا اليوم لأنه ساهم في إيقاظنا لنعرف حقيقة وضعنا، الموسم المنصرم لعبنا حتى الجولة الأخيرة من أجل التتويج بالبطولة، والموسم الحالي سنقاتل حتى الجولة الأخيرة لتفادي الهبوط ".

و يحتل الفتح الرباطي المرتبة ال14 رفقة أولمبيك خريبكة و النادي القنيطري بـ7 نقاط لكن مع مبارتين ناقصتين .

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