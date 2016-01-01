القيادي المثير للجدل الشقيري يصف مشجعي الديربي البيضاوي بالشياطين
أخبارنا المغربية
وصف القيادي بحزب العدالة والتنمية في مدينة أكادير، أحمد الشقيري، في تدوينة على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي، مشجعي فريق الرجاء والوداد الذي حلوا بمدينة أكادير لمتابعة المباراة التي أقيمت بمركب أدرار بـ "شياطين الدربي".
و كتب الشقيري على صفحته بالفايسبوك :": "شياطين الدربي تحل بأكادير .. لا مرحبا بهم"، وهو ما أثار انتقادات ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي على اعتبار أن ذلك تحريضا وتمييزا في حق مشجعي الفريقين البيضاويين الوافدين على مدينة أكادير.
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