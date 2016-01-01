"ترانبارنسي المغرب" تفتح النار على جامعة لقجع

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فتح فؤاد الزراري، ممثل ترانبارنسي المغرب، النار على الجامعة الملكية لكرة القدم، التي يرأسها فوزي لقجع، وباقي الجامعات الرياضية، متهما إياها بالتغريد خارج السرب من خلال الاشتغال خارج القانون، واستغلال المال بدون مراقبة ولا محاسبة.

وشدد الرازي، خلال الندوة التي نظمت خلال الندوة التي نظمت تحت عنوان : "الشفافية في تدبير الشأن الرياضي"، على أن المجال الرياضي غارق في وحل الارتجالية ويرضخ لسلوكات لا تمت إلى الشأن الرياضي بصلة، مبرزا، في السياق ذاته، أن واقع التسيير يكشف وجود ممارسات تعوق عجلة التنمية الرياضية، وتحول دون بلوغ الإقلاع الرياضي المنشود.

وأماط الرازي اللثام عما تشهده الجامعات الرياضية، مركزاً على النوادي الكروية التي قال إن العديد من المرشحين لرئاستها يقدمون على شراء ذمم باقي الأعضاء خلال الانتخابات الرئاسية، التي وصف أغلبها بـ"الشكلي".

وتحدث الرازي عن الاختلالات التي تشهدها العديد من المؤسسات الرياضية، مشددا في السياق ذاته على أن معاملاتها المالية يلفها الكثير من الغموض، ضاربا المثل بجامعة كرة القدم التي قال إنها تتوفر على موقع إلكتروني لا يعرض نظامها الداخلي، وفق ما أوردته يومية "أخبار اليوم" في عدد الاربعاء .