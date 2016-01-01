الجامعة تنهي الجدل بشأن قضية لمريني و آيت جودي

أخبارنا المغربية :

حسمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الجدل الدائر بخصوص تعاقد المدربين يوسف لمريني مع النادي القنيطري و عز الدين آين جودي مع أولمبيك خريبكة ، بعد انفصالهما في وقت سابق مع أولمبيك خريبكة و مولودية وجدة على التوالي.

و قالت الجامعة في بلاغ بهذا الخصوص : " في إطار تنظيم مهمة الأطر التقنية وضمان استقرار التعاقدات التي تربط الأندية الوطنية وهذه الأطر، وبتنسيق واستشارة مع لجنة القوانين التابعة للجامعة، والودادية الوطنية لمدربي كرة القدم المغربية والإدارة التقنية الوطنية، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنه وفي حالة فسخ التعاقدات قبل استيفاء المدة المتفق عليها، فلن يسمح لأي مدرب يتوفر على رخصة ممنوحة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،الاستفادة من رخصة جديدة خلال نفس الموسم الرياضي لممارسة أنشطته مع ناد آخر من نفس مستوى المنافسة أو بمستوى أعلى ".