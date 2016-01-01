لهذا السبب الجامعة تُقرر قراءة الفاتحة في جميع المباريات

أخبارنا المغربية - الرباط

بعث السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باسمه الخاص ونيابة عن مكونات كرة القدم المغربية؛ مساء أمس الثلاثاء 29 نونبر 2016؛ برسالة تعزية ومواساة لرئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إثر تحطم طائرة فوق الأراضي الكولومبية كانت تقل فريق شابيكوينسي البرازيلي لكرة القدم.

وببالغ الحزن والأسى وبعد تلقيه هذا الخبر المفجع، بادر السيد فوزي لقجع بتقديم تعازيه الحارة وأصدق مشاعر المواساة لأسرة كرة القدم البرازيلية عامة، وأسر الضحايا خاصة في هذا المصاب الجلل.

وبهذه المناسبة الأليمة، تعرب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تضامنها مع أسر الضحايا، وتؤكد أنها ستضع رهن إشارة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وأسر اللاعبين كل المساعدات الممكنة لتخطي هذا الحادث الذي صدم أسرة كرة القدم العالمية.

وقررت الجامعة قراءة الفاتحة على أرواح ضحايا الفريق البرازيلي، في كل الملاعب الوطنية خلال المباريات المبرمجة نهاية الأسبوع الجاري.

وللتذكير، فالطائرة التي كانت تقل فريق شابيكوينسي البرازيلي كانت قد تحطمت أمس فوق الأراضي الكولومبية وهي في طريقها لمدينة "مدلين "، حيث كان سيخوض الفريق مباراة ضد فريق أتلتيكو ناشيونال برسم نهائي كأس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.