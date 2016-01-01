الجامعة تعاقب اتحاد طنجة و الرجاء بسبب الشغب و الشهب الاصطناعية

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أخبارنا المغربية : الرباط

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أمس الخميس فاتح دجنبر 2016، لدراسة الملفات المحالة عليها، وأصدرت القرارات التالية:

- بالنسبة للبطولة الإحترافية اتصالات المغرب القسم الأول:

معاقبة نادي الرجاء الرياضي بإجراء مباراة واحدة بدون جمهور مع غرامة مالية قدرها 2000 درهما.

و كان الجمهور الرجاوي قد رفع الشهب الاصطناعية في مباراة الديربي الماضية أمام الوداد التي جرت الأحد المنصرم.

- بالنسبة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب القسم الثاني:

توجيه إنذار لخليل بودراع مدرب فريق أولمبيك الدشيرة لعدم احترامه المنطقة الفنية.

توقيف نور الدين الهيشامي مرافق فريق سريع واد زام لمباراتين نافذتين مع غرامة مالية قدرها 750 درهما.

توقيف الحسين خوخوش لاعب فريق أولمبيك الدشيرة لمباراتين نافذتين.

و من جهة أخرى، أكدت اللجنة المركزية للاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم القرار الصادر عن اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، والقاضي بمعاقبة فريق اتحاد طنجة بإجرائه 3 مباريات دون جمهور مع غرامة مالية قدرها 4000 درهما وتعويض الخسائر المادية داخل الملعب الكبير لطنجة، بعد الشغب الذي أعقب مباراة الفريق أمام المغرب الفاسي في نصف نهائي كأس العرش.