حصيلة ضحايا اصطدام حافلة مشجعي الرجاء بسيارة القوات المساعدة

أصيب 38 شخصا بجروح في حادثة سير وقعت، ليلة أمس السبت، على الطريق الوطنية الرابطة بين تطوان ومدينة طنجة.



وأوضحت مصادر متطابقة أن 38 شخصا أصيبوا في هذه الحادثة التي وقعت، قبل منتصف ليلة أمس السبت، على مستوى جماعة عين الحصن (حوالي 16 كلم عن مدينة تطوان)، إثر اصطدام حافلة تقل مشجعين كرويين كانت متوجهة نحو الدار البيضاء بسيارة أخرى تقل بعض أفراد القوات المساعدة وترافق المشجعين الرياضيين.



وقد تم نقل المصابين، وغالبيتهم من الجمهور الذي رافق فريق الرجاء الرياضي البيضاوي الذي جمعته مساء أمس السبت مقابلة مع فريق المغرب التطواني برسم الدورة الحادية عشرة للدوري الاحترافي، إلى المستشفى الجهوي سانية الرمل لتلقي العلاجات الضرورية وإخضاعهم للفحوصات الطبية.



وحسب مصدر طبي فإن الإصابات المسجلة تبقى خفيفة أو متوسطة الخطورة، باستثناء حالتين تم الاحتفاظ بهما لإخضاعهما للعلاجات الدقيقة، فيما تم تقديم الإسعافات لباقي الأشخاص المصابين قبل مغادرتهم للمستشفى، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي إصابة خطيرة تدعو للقلق.



للإشارة تعرف عدة مناطق بشمال غرب المملكة، من ضمنها إقليم تطوان، تساقطات مطرية غزيرة، ما تسبب في وقوع بعض حوادث السير بسبب الانزلاقات.