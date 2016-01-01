الرئيسية | رياضة | كورة مغربية | أولمبيك خريبكة يتعادل بميدانه مع حسنية أكادير بهدف لمثله

أولمبيك خريبكة يتعادل بميدانه مع حسنية أكادير بهدف لمثله

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 28 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
أولمبيك خريبكة يتعادل بميدانه مع حسنية أكادير بهدف لمثله أولمبيك خريبكة يتعادل بميدانه مع حسنية أكادير بهدف لمثله

تعادل فريق أولمبيك خريبكة بميدانه مع حسنية أكادير بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية ملعب المركب الرياضي للفوسفاط بخريبكة برسم منافسات الدورة الحادية عشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الأول.

وكان الفريق "السوسي" سباقا للتسجيل بواسطة كريم بركاوي في الدقيقة 62، قبل أن يتمكن أولمبيك خريبكة من معادلة النتيجة عن طريق أمين التغزاوي في الدقيقة 83.

وعقب هذا التعادل ، وهو الرابع له في الموسم مقابل ثلاث هزائم وأربعة انتصارات، حافظ فريق حسنية أكادير على مركزه السادس برصيد 16 نقطة إلى جانب نهضة بركان الفائز أمس على شباب قصبة تادلة (3-0)، فيما تأزمت وضعية أولمبيك خريبكة، في المركز 15 إلى جانب النادي القنيطري بمجموع 8 نقاط جمعها من انتصارين و تعادلين وسبع هزائم. 

مجموع المشاهدات: 37 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)