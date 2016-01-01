أولمبيك خريبكة يتعادل بميدانه مع حسنية أكادير بهدف لمثله

تعادل فريق أولمبيك خريبكة بميدانه مع حسنية أكادير بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية ملعب المركب الرياضي للفوسفاط بخريبكة برسم منافسات الدورة الحادية عشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الأول.

وكان الفريق "السوسي" سباقا للتسجيل بواسطة كريم بركاوي في الدقيقة 62، قبل أن يتمكن أولمبيك خريبكة من معادلة النتيجة عن طريق أمين التغزاوي في الدقيقة 83.

وعقب هذا التعادل ، وهو الرابع له في الموسم مقابل ثلاث هزائم وأربعة انتصارات، حافظ فريق حسنية أكادير على مركزه السادس برصيد 16 نقطة إلى جانب نهضة بركان الفائز أمس على شباب قصبة تادلة (3-0)، فيما تأزمت وضعية أولمبيك خريبكة، في المركز 15 إلى جانب النادي القنيطري بمجموع 8 نقاط جمعها من انتصارين و تعادلين وسبع هزائم.