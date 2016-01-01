بالفيديو .. أولمبيك آسفي يفوز خارج القواعد على الكوكب المراكشي بهدف النملي

فاز فريق أولمبيك آسفي خارج ميدانه على الكوكب المراكشي، بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على أرضية الملعب الكبير بمراكش، برسم منافسات الدورة الحادية عشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الوطني الأول لكرة القدم .



وسجل الهدف الوحيد في اللقاء مهدي النملي في الدقيقة 42 عن طريق ضربة جزاء.



وحقق فريق أولمبيك آسفي فوزه الرابع هذا الموسم، مقابل سبع هزائم، ليرتقي إلى المركز التاسع برصيد 12 نقطة، إلى جانب كل من الجيش الملكي المنهزم يوم الجمعة بميدانه أمام الدفاع الحسني الجديدي (2-4)، وشباب الريف الحسيمي المتعادل اليوم مع النادي القنيطري (0-0)، والكوكب المراكشي الذي مني في وقت سابق اليوم بالهزيمة الخامسة هذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات.



