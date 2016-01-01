ترتيب البطولة الاحترافية بعد الدورة الحادية عشرة
الترتيب :
الفريق - نقاط - لعب
1- الوداد البيضاوي 24 10.
2- الدفاع الحسني الجديدي 21 10.
3- الرجاء البيضياوي 20 10.
4-اتحاد طنجة 19 10.
5- المغرب التطواني 17 11.
6- نهضة بركان 16 10.
-- حسنية أكادير 16 11.
8- شباب أطلس خيفرة 13 11.
9- أولمبيك آسفي 12 11.
-- الكوكب المراكشي 12 11.
-- الجيش الملكي 12 11.
-- شباب الحسيمية 12 11.
13- اتحاد الفتح الرياضي 10 9.
-- شباب قصبة تادلة 10 11.
15- أولمبيك خريبكة 8 11.
-- النادي القنيطري 8 10.
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