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ترتيب البطولة الاحترافية بعد الدورة الحادية عشرة

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 2 ساعات 31 دقيقة مضت
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ترتيب البطولة الاحترافية بعد الدورة الحادية عشرة ترتيب البطولة الاحترافية بعد الدورة الحادية عشرة

الترتيب :

الفريق -  نقاط -  لعب 

1- الوداد البيضاوي 24 10.

2- الدفاع الحسني الجديدي 21 10.

3- الرجاء البيضياوي 20 10. 

4-اتحاد طنجة 19 10.

5- المغرب التطواني 17 11.

6- نهضة بركان 16 10. 

-- حسنية أكادير 16 11.

8- شباب أطلس خيفرة 13 11. 

9- أولمبيك آسفي 12 11.

-- الكوكب المراكشي 12 11.

-- الجيش الملكي 12 11.

-- شباب الحسيمية 12 11.

13- اتحاد الفتح الرياضي 10 9.

-- شباب قصبة تادلة 10 11.

15- أولمبيك خريبكة 8 11.

-- النادي القنيطري 8 10.

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