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ترتيب هدافي البطولة الاحترافية

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 2 ساعات 32 دقيقة مضت
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ترتيب هدافي البطولة الاحترافية ترتيب هدافي البطولة الاحترافية

في ما يلي ترتيب هدافي البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول اتصالات المغرب لكرة القدم بعد إجراء مباريات الدورة الحادية عشرة أيام الجمعة و السبت والأحد:

- ثمانية أهداف: جلال الداودي (حسنية أكادير).

- سبعة أهداف: وليام جيبور (الوداد البيضاوي). - ستة أهداف: محمد الفقيه (الكوكب المراكشي)، وليد أزارو (الدفاع الحسني الجديدي)

- خمسة أهداف: فابريس أونداما (الوداد البيضاوي)، وياسين الصالحي (المغرب التطواني)، عبد الرحيم الشاكر (الجيش الملكي)، أمين تيغزاوي (أولمبيك خريبكة).

- أربعة أهداف: زايد كروش وياسين لكحل (المغرب التطواني)، محمود بنحليب (الرجاء البيضاوي)، زكرياء حدراف (الدفاع الحسني الجديدي)، أحمد حمودان (اتحاد طنجة)، كريم بركاوي (حسنية أكادير).

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