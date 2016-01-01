ترتيب هدافي البطولة الاحترافية
في ما يلي ترتيب هدافي البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول اتصالات المغرب لكرة القدم بعد إجراء مباريات الدورة الحادية عشرة أيام الجمعة و السبت والأحد:
- ثمانية أهداف: جلال الداودي (حسنية أكادير).
- سبعة أهداف: وليام جيبور (الوداد البيضاوي). - ستة أهداف: محمد الفقيه (الكوكب المراكشي)، وليد أزارو (الدفاع الحسني الجديدي)
- خمسة أهداف: فابريس أونداما (الوداد البيضاوي)، وياسين الصالحي (المغرب التطواني)، عبد الرحيم الشاكر (الجيش الملكي)، أمين تيغزاوي (أولمبيك خريبكة).
- أربعة أهداف: زايد كروش وياسين لكحل (المغرب التطواني)، محمود بنحليب (الرجاء البيضاوي)، زكرياء حدراف (الدفاع الحسني الجديدي)، أحمد حمودان (اتحاد طنجة)، كريم بركاوي (حسنية أكادير).
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