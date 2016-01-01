الحكم الصادر ضد بودريقة في قضية اتهاماته المثيرة للجامعة و العصبة الاحترافية
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
كشفت مصادر اعلامية، أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، قضت يومه الاثنين ، بالحكم غيابيا على الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي محمد بودريقة، بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لفائدة المحكمة ، و درهم رمزي للجامعة الملكية لكرة القدم، من أجل جنحة القذف العلني، بعد الدعوى القضائية التي رفعها ضده فوزي لقجع رئيس الجامعة.
و كان بودريقة قد هاجم في تصريحات اعلامية ، كلا من الجامعة الملكية و العصبة الاحترافية، بالتلاعب في نتائج المباريات ، بعد الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الوداد و مولودية وجدة بملعب مراكش الكبير ، وذلك خلال منافسات البطولة الاحترافية للموسم الماضي.
و من المنتظر أن يمثل رئيس الرجاء سابقا في الايام المقبلة أمام لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة ، حيث من المتوقع أن يتقرر توقيفه مدى الحياة عن التسيير الرياضي .
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