اتحاد طنجة يعاقب لاعبه بكر الهلالي بعد حركته المشينة ضد جمهور الوداد (فيديو)

أخبارنا المغربية : طنجة

قرر فريق اتحاد طنجة ، إحالة لاعبه بكر الهلالي على اللجنة التأديبية للفريق، بسبب الحركة المشينة التي قام بها اتجاه جمهور الوداد البيضاوي خلال مباراة يوم السبت الماضي بملعب مراكش الكبير برسم الدورة 11 من البطولة الاحترافية.

و من جانبها، من المنتظر أن تصدر اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم ، قرارات قاسية في حق الهلالي، خصوصا و أنه يتوفر على سوابق في سوء السلوك.