الوداد يسعى إلى خطف نجم المغرب التطواني في صفقة مقايضة قد تغري أبرون

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

كشفت مصادر ودادية عن عزم إدارة الفريق التقدم بعرض رسمي للمغرب التطواني من أجل ضم نجم الحمامة وصنع ألعابه زيد كروش.

وأضافت المصادر أن الصفقة المنتظرة قد تكون على شكل مقايضة، حيث سيعرض الوداديون مدافعهم السنغالي ، الذي لعب سابقا بالماط، بالإضافة إلى مبلغ مالي مقابل الحصول على خدمات كروش.

هذا ومن المنتظر أن يغري العرض إدارة المغرب التطواني الذين قد تمكنهم الصفقة من استعادة واحد من أهم المدافعين في تاريخ الفريق بالإضافة إلى الحصول على سيولة تسمح لها بمواجهة الضائقة المالية التي تمر منها خزينتها.