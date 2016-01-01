الرئيسية | رياضة | كورة مغربية | الوداد يسعى إلى خطف نجم المغرب التطواني في صفقة مقايضة قد تغري أبرون

الوداد يسعى إلى خطف نجم المغرب التطواني في صفقة مقايضة قد تغري أبرون

بواسطة أخبارنا المغربية 2 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الوداد يسعى إلى خطف نجم المغرب التطواني في صفقة مقايضة قد تغري أبرون

 

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

كشفت مصادر ودادية عن عزم إدارة الفريق التقدم بعرض رسمي للمغرب التطواني من أجل ضم نجم الحمامة وصنع ألعابه زيد كروش.

وأضافت المصادر أن الصفقة المنتظرة قد تكون على شكل مقايضة، حيث سيعرض الوداديون مدافعهم السنغالي ، الذي لعب سابقا بالماط، بالإضافة إلى مبلغ مالي مقابل الحصول على خدمات كروش.

هذا ومن المنتظر أن يغري العرض إدارة المغرب التطواني الذين قد تمكنهم الصفقة من استعادة واحد من أهم المدافعين في تاريخ الفريق بالإضافة إلى الحصول على سيولة تسمح لها بمواجهة الضائقة المالية التي تمر منها خزينتها.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)