بالصورة : رسالة لاعبي الرجاء المؤثرة لجمهور الفريق
أخبارنا المغربية : الدار البيضاء
وجه لاعبو فريق الرجاء الرياضي، خلال لقاء اعلامي صباح الجمعة بمركب الوازيس، رسالة مؤثرة إلى جمهور الفريق.
وقام اللاعب عصام الراقي بتلاوة الرسالة نيابة عن لاعبي الفريق ، مؤكدا أنهم ما يزالون يلعبون لقميص الفريق وللجماهير الرجاوية وترجمة لتضحيات فاخر .
وقال لاعبو الرجاء في نفس الرسالة أن الرئيس ظل يردد على مسامعهم كل مرة" سيرو حتى تجيو" ، وأنهم قرروا الخروج ليوضحوا موقفهم أمام الجمهور الرجاوي .
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