بالصورة : رسالة لاعبي الرجاء المؤثرة لجمهور الفريق

أخبارنا المغربية : الدار البيضاء

وجه لاعبو فريق الرجاء الرياضي، خلال لقاء اعلامي صباح الجمعة بمركب الوازيس، رسالة مؤثرة إلى جمهور الفريق.

وقام اللاعب عصام الراقي بتلاوة الرسالة نيابة عن لاعبي الفريق ، مؤكدا أنهم ما يزالون يلعبون لقميص الفريق وللجماهير الرجاوية وترجمة لتضحيات فاخر .

وقال لاعبو الرجاء في نفس الرسالة أن الرئيس ظل يردد على مسامعهم كل مرة" سيرو حتى تجيو" ، وأنهم قرروا الخروج ليوضحوا موقفهم أمام الجمهور الرجاوي .