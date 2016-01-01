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بالصورة : رسالة لاعبي الرجاء المؤثرة لجمهور الفريق

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 23 دقيقة مضت
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بالصورة : رسالة لاعبي الرجاء المؤثرة لجمهور الفريق بالصورة : رسالة لاعبي الرجاء المؤثرة لجمهور الفريق

أخبارنا المغربية : الدار البيضاء

وجه لاعبو فريق الرجاء الرياضي، خلال لقاء اعلامي صباح الجمعة بمركب الوازيس، رسالة مؤثرة إلى جمهور الفريق.

وقام اللاعب عصام الراقي بتلاوة الرسالة نيابة عن لاعبي الفريق ، مؤكدا أنهم ما يزالون يلعبون لقميص الفريق وللجماهير الرجاوية وترجمة لتضحيات فاخر .

وقال لاعبو الرجاء في نفس الرسالة أن الرئيس ظل يردد على مسامعهم كل مرة" سيرو حتى تجيو"  ، وأنهم قرروا الخروج ليوضحوا موقفهم أمام الجمهور الرجاوي .

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