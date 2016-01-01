الرئيسية | رياضة | كورة مغربية | ضربتان موجعتان للمغرب التطواني قبل ديربي الشمال

ضربتان موجعتان للمغرب التطواني قبل ديربي الشمال

بواسطة أخبارنا المغربية 13 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
ضربتان موجعتان للمغرب التطواني قبل ديربي الشمال ضربتان موجعتان للمغرب التطواني قبل ديربي الشمال

أخبارنا المغربية : تطوان 

تلقى فريق المغرب التطواني ضربة موجعة  قبل ديربي الشمال الذي سيجمعه مساء يوم الاحد المقبل باتحاد طنجة في اطار الدورة 12 من البطولة الاحترافية ، بعد اصابة هدافه ياسين الصالحي بتمزق في الفخذ سيغيبه عن الملاعب لمدة أسبوعين على الأقل.

الفريق التطواني أعلن أن الصالحي أحس بالألم في الدقائق الأولى لمباراة فريقنا ضد الرجاء لكن إصراره على مساعدة زملائه دفعه إلى إكمال المباراة و تحمل الألم. 

و أصيب أيضا الظهير الأيمن حمزة حجّي بوعكة صحية نقل على إثرها إلى إحدى مصحات تطوان حيث يرقد الآن .

و بالتالي يغيب اللاعبان عن تداريب الفريق استعدادا للقاء ديربي الشمال المرتقب .

مجموع المشاهدات: 44 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)