ضربتان موجعتان للمغرب التطواني قبل ديربي الشمال
أخبارنا المغربية : تطوان
تلقى فريق المغرب التطواني ضربة موجعة قبل ديربي الشمال الذي سيجمعه مساء يوم الاحد المقبل باتحاد طنجة في اطار الدورة 12 من البطولة الاحترافية ، بعد اصابة هدافه ياسين الصالحي بتمزق في الفخذ سيغيبه عن الملاعب لمدة أسبوعين على الأقل.
الفريق التطواني أعلن أن الصالحي أحس بالألم في الدقائق الأولى لمباراة فريقنا ضد الرجاء لكن إصراره على مساعدة زملائه دفعه إلى إكمال المباراة و تحمل الألم.
و أصيب أيضا الظهير الأيمن حمزة حجّي بوعكة صحية نقل على إثرها إلى إحدى مصحات تطوان حيث يرقد الآن .
و بالتالي يغيب اللاعبان عن تداريب الفريق استعدادا للقاء ديربي الشمال المرتقب .
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