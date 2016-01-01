شباب قصبة تادلة يكتفي بالتعادل أمام شباب الحسيمة (فيديو)

تعادل فريق شباب قصبة تادلة مع ضيفه شباب الريف الحسيمي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية الملعب البلدي لقصبة تادلة، برسم منافسات الدورة الثانية عشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الأول. وكان الفريق المحلي سباقا للتسجيل بواسطة اللاعب يونس حكيمي في الدقيقة 33، قبل أن يتمكن الضيوف من معادلة النتيجة عن طريق خافيير بالبوا في الدقيقة 83.





وعقب هذا التعادل ظل فريق شباب قصبة تادلة في المركز 14 برصيد 11 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادليين وسبع هزائم، فيما ارتقى شباب الحسيمة للمركز العاشر، بجموع 13 نقطة، إلى جانب كل من اتحاد الفتح الرياضي وشباب أطلس خنيفرة، محققا التعادل الرابع له هذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات وخمس هزائم.











