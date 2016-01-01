المغرب التطواني يصفع اتحاد طنجة في ديربي الشمال و يقفز للمركز الرابع (فيديو)

تفوق فريق المغرب التطواني خارج ميدانه على اتحاد طنجة بهدف للاشيء ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على أرضية الملعب الكبير لطنجة ،برسم منافسات الدورة الثانية عشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الأول.



وسجل هدف هذه المباراة ،التي جرت بدون جمهور بسبب العقوبة المفروضة على اتحاد طنجة ،اللاعب زايد كروش في الدقيقة 27 من ضربة جزاء . وقفز فريق المغرب التطواني عقب هذا الفوز ،وهو السادس له في الموسم مقابل تعادلين وأربع هزائم، إلى المركز الرابع بمجموع 20 نقطة إلى جانب الرجاء البيضاوي الذي سيستضيف نهضة بركان غدا الإثنين، فيما ظل فريق اتحاد طنجة، الذي مني بالهزيمة الثانية في الموسم مقابل ستة انتصارات واربعة تعادلات ، في المركز الثالث برصيد 22 نقطة .



