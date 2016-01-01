ترتيب البطولة الاحترافية : الدورة الثانية عشرة
في ما يلي ترتيب أندية البطولة الاحترافية اتصالات المغرب للقسم الأول لكرة القدم عقب إجراء المنافسات ،الجمعة و السبت واليوم الأحد برسم منافسات الدورة الثانية عشرة:
نقاط. لعب
1- الدفاع الحسني الجديدي 27 12.
2- الوداد البيضاوي 26 12.
3- اتحاد طنجة 22 12.
4- الرجاء البيضياوي 20 11.
-- المغرب التطواني 20 12.
6- نهضة بركان 17 11.
-- حسنية أكادير 17 12.
8- أولمبيك آسفي 15 12.
-- الجيش الملكي 15 12.
10- اتحاد الفتح الرياضي 13 11.
-- شباب أطلس خيفرة 13 12.
-- شباب الحسيمية 13 12.
13- الكوكب المراكشي 12 12.
14- شباب قصبة تادلة 11 12.
15- أولمبيك خريبكة 8 12.
-- النادي القنيطري 8 11.
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