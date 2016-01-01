ترتيب البطولة الاحترافية : الدورة الثانية عشرة

في ما يلي ترتيب أندية البطولة الاحترافية اتصالات المغرب للقسم الأول لكرة القدم عقب إجراء المنافسات ،الجمعة و السبت واليوم الأحد برسم منافسات الدورة الثانية عشرة:

نقاط. لعب

1- الدفاع الحسني الجديدي 27 12.

2- الوداد البيضاوي 26 12.

3- اتحاد طنجة 22 12.

4- الرجاء البيضياوي 20 11.

-- المغرب التطواني 20 12.

6- نهضة بركان 17 11.

-- حسنية أكادير 17 12.

8- أولمبيك آسفي 15 12.

-- الجيش الملكي 15 12.

10- اتحاد الفتح الرياضي 13 11.

-- شباب أطلس خيفرة 13 12.

-- شباب الحسيمية 13 12.

13- الكوكب المراكشي 12 12.

14- شباب قصبة تادلة 11 12.

15- أولمبيك خريبكة 8 12.

-- النادي القنيطري 8 11.