البطولة الاحترافية : ترتيب الهدافين
في ما يلي ترتيب هدافي البطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الأول بعد إجراء المباريات التي جرت أيام الجمعة ، السبت واليوم الأحد :
- تسعة أهداف : وليام جيبور (الوداد البيضاوي).
- ثمانية أهداف: جلال الداودي (حسنية أكادير) .
- ستة أهداف: محمد الفقيه (الكوكب المراكشي)، وليد أزارو (الدفاع الحسني الجديدي) .
- خمسة أهداف: فابريس أونداما (الوداد البيضاوي)، وياسين الصالحي و زايد كروش (المغرب التطواني)، عبد الرحيم الشاكر (الجيش الملكي)، أمين تيغزاوي (أولمبيك خريبكة)، زكرياء حدراف (الدفاع الحسني الجديدي).
- أربعة أهداف: وياسين لكحل (المغرب التطواني)، محمود بنحليب (الرجاء البيضاوي)، أحمد حمودان (اتحاد طنجة)، كريم بركاوي (حسنية أكادير) ومهدي النملي (أولمبيك آسفي)، حميد أحداد (الدفاع الحسني الجديدي) و المهدي النغمي (الجيش الملكي).
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