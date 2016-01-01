الرجاء يتعثر بميدانه امام نهضة بركان
تعادل فريق الرجاء البيضاوي مع ضيفه نهضة بركان بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين على أرضية ملعب الأب جيكو بالدار البيضاء بدون جمهور ،برسم منافسات الدورة الثانية عشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الأول.
وكان فريق نهضة بركان سباقا للتسجيل بواسطة لحسن أخميس في الدقيقة الثانية من عمر المباراة ، قبل أن يتمكن عصام الراقي من توقيع هدف التعادل للرجاء البيضاوي عن طريق ضربة جزاء ( 45 + 3) .
وعقب هذا التعادل وهو السادس له في الموسم مقابل خمسة انتصارات وهزيمة واحدة ، انفرد فريق الرجاء البيضاوي بالمركز الرابع بمجموع 21 نقطة ، كما انفرد فريق نهضة بركان عقب هذا التعادل، وهو الثالث له في الموسم والثاني على التوالي مقابل خمسة انتصارات وأربع هزائم ، بالمركز الرابع، بعد أن رفع رصيده إلى 18 نقطة.
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