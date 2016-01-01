اتحاد طنجة يشتكي الحكم بوشعيب لحرش للجامعة

أخبارنا المغربية : طنجة

توجه نادي اتحاد طنجة، اليوم الثلاثاء، بشكاية الى الجامعة الملكية لكرة القدم ، ضد الحكم بوشعيب لحرش، الذي قاد مباراة الفريق أمام المغرب التطواني، الأحد الماضي، ضمن الجولة الـ12 من البطولة الاحترافية .

و اعتبر اتحاد طنجة في شكايته أن الحكم احتسب ركلة جزاء غير صحيحة ، سجل منها زيد كروش هدف المباراة الفوز للمغرب التطواني.

وأشار الفريق الطنجاوي، أن الصور التليفزيونية أثبتت عدم صحة قرار الحكم، مطالبا بفتح تحقيق في القرارت التحكيمية خلال المباراة.