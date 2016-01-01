الرئيسية | رياضة | كورة مغربية | اتحاد طنجة يشتكي الحكم بوشعيب لحرش للجامعة

اتحاد طنجة يشتكي الحكم بوشعيب لحرش للجامعة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
اتحاد طنجة يشتكي الحكم بوشعيب لحرش للجامعة اتحاد طنجة يشتكي الحكم بوشعيب لحرش للجامعة

أخبارنا المغربية : طنجة 

توجه نادي اتحاد طنجة، اليوم الثلاثاء، بشكاية الى الجامعة الملكية لكرة القدم ، ضد الحكم بوشعيب لحرش، الذي قاد مباراة الفريق أمام المغرب التطواني، الأحد الماضي، ضمن الجولة الـ12 من البطولة الاحترافية .

و اعتبر اتحاد طنجة في شكايته أن الحكم احتسب ركلة جزاء غير صحيحة ، سجل منها زيد كروش هدف المباراة الفوز للمغرب التطواني.

وأشار الفريق الطنجاوي، أن الصور التليفزيونية أثبتت عدم صحة قرار الحكم، مطالبا بفتح تحقيق في القرارت التحكيمية خلال المباراة.

مجموع المشاهدات: 258 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)