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منحة مهمة للاعبي المغرب التطواني بعد الفوز في ديربي الشمال

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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منحة مهمة للاعبي المغرب التطواني بعد الفوز في ديربي الشمال منحة مهمة للاعبي المغرب التطواني بعد الفوز في ديربي الشمال

أخبارنا المغربية : تطوان

خصص المكتب المسير لفريق المغرب التطواني منحة مالية قدرها 10  الاف درهم سيتوصل بها اللاعبون يوم الجمعة المقبل قبل مباراة حسنبة اكادير المقبلة، و ذلك بعد الفوز المحقق في ديربي الشمال أمام اتحاد طنجة بهدف لصفر برسم الدورة 12 من البطولة الاحترافية.

 
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