منحة مهمة للاعبي المغرب التطواني بعد الفوز في ديربي الشمال
أخبارنا المغربية : تطوان
خصص المكتب المسير لفريق المغرب التطواني منحة مالية قدرها 10 الاف درهم سيتوصل بها اللاعبون يوم الجمعة المقبل قبل مباراة حسنبة اكادير المقبلة، و ذلك بعد الفوز المحقق في ديربي الشمال أمام اتحاد طنجة بهدف لصفر برسم الدورة 12 من البطولة الاحترافية.
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