منحة مهمة للاعبي المغرب التطواني بعد الفوز في ديربي الشمال

أخبارنا المغربية : تطوان

خصص المكتب المسير لفريق المغرب التطواني منحة مالية قدرها 10 الاف درهم سيتوصل بها اللاعبون يوم الجمعة المقبل قبل مباراة حسنبة اكادير المقبلة، و ذلك بعد الفوز المحقق في ديربي الشمال أمام اتحاد طنجة بهدف لصفر برسم الدورة 12 من البطولة الاحترافية.