اعفاء الوداد من الدور التمهيدي لعصبة الأبطال
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اعفاء فريق الوداد البيضاوي من اجراء الدور التمهيدي لمنافسات عصبة الأبطال الافريقية في نسختها المقبلة التي ستنطلق شهر فبراير المقبل.
و تقرر اعفاء ثمانية فرق أخرى من الدور الاول يمثل أغلبها الدوريات العربية بإستثناء صن داوز الجنوب إفريقي و مازيمبي الكونغولي.
وسيدخل الفريق الأحمر غمار المنافسة انطلاقا من شهر مارس القادم .
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