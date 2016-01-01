اعفاء الوداد من الدور التمهيدي لعصبة الأبطال

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اعفاء فريق الوداد البيضاوي من اجراء الدور التمهيدي لمنافسات عصبة الأبطال الافريقية في نسختها المقبلة التي ستنطلق شهر فبراير المقبل.

و تقرر اعفاء ثمانية فرق أخرى من الدور الاول يمثل أغلبها الدوريات العربية بإستثناء صن داوز الجنوب إفريقي و مازيمبي الكونغولي.

وسيدخل الفريق الأحمر غمار المنافسة انطلاقا من شهر مارس القادم .