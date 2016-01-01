حكم مغربي يصف جمهور و فريق اتحاد طنجة بالأوباش و الأخير يلجأ للقضاء (صورة)
أخبارنا المغربية : عادل الوزاني
أعلن فريق اتحاد طنجة لكرة القدم أنه تقدم رسميا بشكاية إلى السيد الوكيل العام من أجل إجراء تحقيق معمق في تدوينة فايسبوكية لحكم مغربي يدعى خالد سهيم .
وقال سهيم عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك " : جمهور وفريق ومكتب نادي اتحاد طنجة كلهم أوباش فليغادروا البطولة ".
و استنكرت مكونات فارس البوغاز هذا التصريح ، مؤكدة عبر الصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك أنها تنتظر قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص هذه النازلة التي تسيء للتحكيم الوطنية والكرة المغربية.
و عرف الدورة المنصرمة من البطولة الاحترافية احتجاجات قوية من مكتب اتحاد طنجة و جماهيره بعد احتساب الحكم بوشعيب لحرش لركلة جزاء غير صحيحة أدت الى خسارة الفريق بعقر داره أمام جاره المغرب التطواني بهدف دون رد.
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