اللجنة التأديبية توجه ضربة موجعة للدفاع الجديدي و الوداد

أخبارنا المغربية : الرباط

عقدت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية اجتماعا بحضور جميع أعضائها يوم الخميس 15 دجنبر 2016 للدراسة والبث في مختلف الملفات المحالة عليها واتخذت القرارات التالية:

بالنسبة للبطولة الاحترافية القسم الوطني الأول:

توقيف أنس المرابط لاعب الوداد الرياضي لمباراتين نافذتين؛

توقيف زكرياء حدراف لاعب الدفاع الحسني الجديدي لمدة أربع مقابلات اثنتان منها موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم؛

توقيف السيد حميد برنيت الكاتب العام لنادي شباب أطلس خنيفرة لمدة مقابلتين وغرامة مالية قدرها 1000 درهم؛

توجيه انذار للسيد عبد المجيد مدران الرئيس المنتدب لفريق النهضة البركانية.

بالنسبة للبطولة الاحترافية القسم الوطني الثاني:

توقيف السيد عبد الإله نجمي مرافق نادي يوسفية برشيد مدة 6 مباريات اثنتان منها موقوفة التنفيذ؛

توقيف ياسين علاكة لاعب اتحاد ايت ملول مباراة واحدة؛

توجيه تحذير وتنبيه لنادي المغرب الرياضي الفاسي على سوء التنظيم في المقابلة التي جمعته مع نادي يوسفية برشيد.