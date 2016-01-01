الرئيسية | رياضة | كورة مغربية | الرجاء البيضاوي يعود بالنقاط الثلاث من الريف

الرجاء البيضاوي يعود بالنقاط الثلاث من الريف

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 55 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الرجاء البيضاوي يعود بالنقاط الثلاث من الريف الرجاء البيضاوي يعود بالنقاط الثلاث من الريف

تفوق فريق الرجاء البيضاوي على مضيفه شباب الريف الحسيمي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب ميمون العرصي بالحسيمة ،برسم منافسات الدورة الثالثة عشرة للبطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الأول.

وسجل هدفي فريق "النسور الخضر" كل من سامسون مبينغي (د31) و عصام الراقي ( د89 ض.ج) ، فيما وقع هدف شباب الريف الحسيمي اللاعب بدر بانون ضد مرماه (د21).

وارتقى فريق الرجاء البيضاوي عقب هذا الفوز ،وهو السادس له في الموسم مقابل ستة تعادلات وهزيمتين، إلى المركز الثالث بمجموع 24 نقطة ، فيما تجمد رصيد فريق شباب الريف الحسيمي ،عقب هذه الهزيمة وهي السادسة له في الموسم مقابل ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات، عند 13 نقطة وظل في المركز الثاني عشر .

مجموع المشاهدات: 219 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)