الرجاء البيضاوي يعود بالنقاط الثلاث من الريف
تفوق فريق الرجاء البيضاوي على مضيفه شباب الريف الحسيمي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب ميمون العرصي بالحسيمة ،برسم منافسات الدورة الثالثة عشرة للبطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الأول.
وسجل هدفي فريق "النسور الخضر" كل من سامسون مبينغي (د31) و عصام الراقي ( د89 ض.ج) ، فيما وقع هدف شباب الريف الحسيمي اللاعب بدر بانون ضد مرماه (د21).
وارتقى فريق الرجاء البيضاوي عقب هذا الفوز ،وهو السادس له في الموسم مقابل ستة تعادلات وهزيمتين، إلى المركز الثالث بمجموع 24 نقطة ، فيما تجمد رصيد فريق شباب الريف الحسيمي ،عقب هذه الهزيمة وهي السادسة له في الموسم مقابل ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات، عند 13 نقطة وظل في المركز الثاني عشر .
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