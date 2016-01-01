حسنية اكادير يصطاد الفوز بتطوان بطلقة جلال الداودي (فيديو)

فاز فريق حسنية أكادير على مضيفه المغرب التطواني بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على أرضية ملعب سانية الرمل بتطوان،برسم منافسات الدورة الثالثة عشرة للبطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الأول.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب جلال الداودي في الدقيقة 45 .

والتحق فريق حسنية أكادير، عقب هذا الفوز ،وهو الخامس له في الموسم مقابل خمسة تعادلات وثلاث هزائم، بفريق المغرب التطواني، الذي مني بالهزيمة الخامسة مقابل ستة انتصارات وتعادلين، في المركز الخامس بمجموع 20 نقطة لكل منهما .

وعن الدورة ذاتها فاز فريق شباب أطلس خنيفرة في وقت سابق اليوم على ضيفه الكوكب المراكشي بثلاثة أهداف للاشيء تعاقب على تسجيلها كل من مام نيونغ ساحر (د14) ونور الدين الكورش (د24) ومعز الصحفي (د30).

وعقب هذه النتيجة رفع فريق شباب أطلس خنيفرة رصيده إلى 16 نقطة وارتقى إلى المركز الثامن إلى جانب اتحاد الفتح الرياضي الذي سيحل غدا ضيفا على أولمبيك خريبكة والجيش الملكي ، فيما تجمد رصيد فريق الكوكب المراكشي عند 12 نقطة في المركز 13 إلى جانب فريق شباب قصبة تادلة الذي تعادل أمس مع الجيش الملكي 2-2 .

كما فاز فريق الرجاء البيضاوي على مضيفه شباب الريف الحسيمي بهدفين لواحد سجلهما كل من سامسون مبينغي (د31) و عصام الراقي ( د89 ض.ج) ، فيما وقع هدف شباب الريف الحسيمي اللاعب بدر بانون ضد مرماه (د21).

وارتقى فريق الرجاء البيضاوي عقب هذا الفوز ،وهو السادس له في الموسم مقابل ستة تعادلات وهزيمتين، إلى المركز الثالث بمجموع 24 نقطة ، فيما تجمد رصيد فريق شباب الريف الحسيمي ،عقب هذه الهزيمة وهي السادسة له في الموسم مقابل ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات، عند 13 نقطة وظل في المركز الثاني عشر .