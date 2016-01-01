الوداد يهدر النقاط مجدداً و يكتفي بالتعادل مع أولمبيك آسفي

تعادل فريق الوداد البيضاوي مع ضيفه أولمبيك آسفي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط ،برسم منافسات الدورة الثالثة عشرة للبطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الأول.



وكان الفريق المسفيوي سباقا للتسجيل في الدقيقة 11 بواسطة البرازيلي روبير بريتو لوسيانو، قبل أن يعدل النتيجة لفائدة فريق "القلعة الحمراء" اللاعب أشرف بنشرقي في الدقيقة 43 .



وارتقى فريق الوداد البيضاوي، عقب هذا التعادل وهو السادس له في الموسم والرابع على التوالي مقابل سبعة انتصارات وبدون هزيمة، مؤقتا إلى المركز الأول برصيد27 نقطة إلى جانب فريق الدفاع الحسني الجديدي، الذي سيستضيف النادي القنيطري مساء اليوم ، فيما أصبح رصيد فريق أولمبيك آسفي 16 نقطة جمعها من خمسة انتصارات وسبع هزائم وتعادل واحد، وارتقى إلى المركز الثامن إلى جانب أندية اتحاد الفتح الرياضي وشباب أطلس خنيفرة والجيش الملكي .